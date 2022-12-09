Названы причины одобрения США обслуживания карт «Мир» в Казахстане

Экономист Ордов связал с санкциями решение США по обслуживанию карт «Мир» в Казахстане

Обслуживание карт российской системы «Мир» в Казахстане позволит россиянам решать некоторые бытовые вопросы. Так в беседе с «Лентой.ру» директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов отреагировал на соответствующее разрешение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

После введения финансовых ограничений против России гражданам страны стало сложнее оплачивать такие бытовые нужды, как, например, подписки на стриминговые сервисы. Один и вариантов оплаты был через посредников в других странах при помощи карты «Мир», отметил Константин Ордов. Однако банки Казахстана и некоторых других государствах прекратили их обслуживание из-за опасений вторичных санкций. Сейчас американский регулятор, который контролирует соблюдение ограничительных мер Вашингтона другими странами, отменил решение из-за издержек, отмечает экономист.

Бытовые и не очень существенные по суммам потребности российской экономики сохранились, и они стали очень обременительны для контрольных служб, в том числе и США Константин Ордов экономист

«Интегрированность российской экономики в мировую достаточно велика. Это создает необходимость проведения платежей. Просто эти платежи стали уходить в серую зону, создавая дополнительные риски нарушения антиотмывочного законодательства, финансирования терроризма, еще чего-то. И все поняли, что какой-то легальный канал необходимо оставить для проведения прозрачных, понятных, экономически обоснованных платежей», — пояснил специалист.

По мнению экономиста, инициаторами такого шага стали как местные компании, так и американские предприятия, столкнувшись с повышенным вниманием регулятора.

«Раз в России кроме карты "Мир" более надежного инструмента нет, пришлось, приняв санкции, придумывать, как более-менее легально их обойти, потому что потребность в финансовых транзакциях сохраняется. Это та история, когда отменить санкции нельзя, но приходится придумывать, как их обойти», — заключил он.

О решении американской стороны сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики Казахстан.

«Американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — указано в пресс-релизе.

При этом операции с российской платежной системой останутся под особым контролем США.