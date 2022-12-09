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11:55, 9 декабря 2022Экономика

США разрешили казахстанским банкам обслуживать карты «Мир»

OFAC разрешило казахстанским банкам обслуживать карты «Мир»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Американское Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило казахстанским банкам обслуживать карты «Мир», сообщило на своем сайте Агентство по регулированию и развитию финрынка Республики Казахстан.

«Американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «МИР» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — указано в пресс-релизе.

Казахстанское ведомство пояснило, что местные банки вправе принимать платежи и переводы по картам «Мир» и выдавать наличные в банкоматах. При этом, по сообщению OFAC, проводимые с российской платежной системой операции останутся под особым контролем США, чтобы не допустить обхода санкций.

В сентябре Минфин США пригрозил санкциями за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. Из-за опасений введения вторичных санкций со стороны американских властей с картами «Мир» уже отказались работать ряд банков Киргизии, Турции, Узбекистана, Армении, Вьетнама, Таджикистана и Казахстана.

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Софья Ермакова
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