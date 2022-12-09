США разрешили казахстанским банкам обслуживать карты «Мир»

OFAC разрешило казахстанским банкам обслуживать карты «Мир»

Американское Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило казахстанским банкам обслуживать карты «Мир», сообщило на своем сайте Агентство по регулированию и развитию финрынка Республики Казахстан.

«Американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «МИР» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — указано в пресс-релизе.

Казахстанское ведомство пояснило, что местные банки вправе принимать платежи и переводы по картам «Мир» и выдавать наличные в банкоматах. При этом, по сообщению OFAC, проводимые с российской платежной системой операции останутся под особым контролем США, чтобы не допустить обхода санкций.

В сентябре Минфин США пригрозил санкциями за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. Из-за опасений введения вторичных санкций со стороны американских властей с картами «Мир» уже отказались работать ряд банков Киргизии, Турции, Узбекистана, Армении, Вьетнама, Таджикистана и Казахстана.