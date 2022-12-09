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15:06, 9 декабря 2022Экономика

Крупнейший банк Казахстана не возобновил работу с «Миром» после разрешения США

ТАСС: «Халык Банк» приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир»

Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости

Крупнейший в Казахстане «Халык Банк» (Halyl Bank) приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника колл-центра кредитной организации.

«Операции по этой платежной системе не проходят ни в терминалах, ни в банкоматах. Кроме того, наш банк не выпускает карты "Мир"», — уточнил собеседник агентства. Также в банке уточнили, что в настоящее время проведение платежей через POS-терминалы приостановлено, обслуживание карт в банкоматах также недоступно.

Банк пока не возобновил работу с системой, при этом ранее стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило казахстанским банкам обслуживать карты «Мир».

Иными словами, местные банки вправе принимать платежи и переводы по картам «Мир» и выдавать наличные в банкоматах. При этом, по сообщению OFAC, проводимые с российской платежной системой операции останутся под особым контролем США, чтобы не допустить обхода санкций. Решения о подключении к системе «Мир» банки будут принимать самостоятельно, исходя из собственных стратегий развития.

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Платон Щукин
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