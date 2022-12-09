Казахстан опроверг фейки о передаче танков России

Минобороны Казахстана опровергло информацию о передаче танков России

Министерство обороны Казахстана опровергло распространяемые фейки о передаче танков России, передает портал StopFake!, созданный при поддержке Министерства информации и общественного развития республики. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены боевые машины, стоящие на железнодорожных путях на вокзале Алма-Аты.

«Касательно видеопубликации в социальных сетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции города Алма-Аты сообщаем, что бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил Республики Казахстан для дальнейшей эксплуатации», — заявили в ведомстве.

Ранее министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) страны опровергло информацию о передаче Казахстаном России деталей для создания крылатых ракет.