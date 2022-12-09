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13:25, 9 декабря 2022Моя страна

В Приморье сняли на видео пришедшего в Россию из Китая леопарда

ФСБ России по Приморскому краю сняли на видео леопарда у российско-китайской границы

В Приморском крае у российско-китайской границы сняли на видео уникального дальневосточного леопарда. Ролик опубликовал национальный парк «Земля леопарда» на своем сайте.

Кадрами, которые были сделаны во время облета госграницы, поделились сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю — после изучения материалов специалисты «Земли леопарда» по анализу шкуры хищника сумели выяснить, какое именно животное побывало в Китае и пришло обратно в Россию.

«Это был молодой самец под номером Leo 253M. Его совсем недавно занесли в базу данных, так как фотоловушки фиксировали его всего несколько раз. Выяснилось, что Leo 253M также фиксируется сетью фотомониторинга в соседнем с "Землей леопарда" Северо-Восточном национальном парке тигра и леопарда Китая», — говорится в сообщении.

Участок обитания Leo 253M охватывает территории сразу двух стран, леопард свободно пересекает границу.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Всего в стране зафиксирована 121 особь, большинство из них живет на территории нацпарка «Земля леопарда».

Дарья Рыбак
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