В Киргизии объяснили ситуацию с «заглохшим» Mercedes Лукашенко

В пресс-службе президента Киргизии заявили, что у Лукашенко не было проблем с Mercedes

В пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова объяснили ситуацию с «заглохшим» Mercedes белорусского лидера Александра Лукашенко — там утверждают, что у политика не было проблем с автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что едва не опоздал на встречу глав государств на саммите ЕАЭС из-за того, что Mercedes, на котором он должен был ехать, якобы не заводится. Из-за этого глава государства пришел пешком.

По словам пресс-секретаря президента Киргизии Эрбола Султанбаева, с автомобилем Лукашенко не было никаких проблем, он ожидал его уже заведенным, но Лукашенко решил пройтись пешком от домика в резиденции до здания, где проводился саммит.

«Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее», — отметил Султанбаев.

9 декабря в Бишкеке начался саммит Евразийского экономического союза. На нем присутствуют главы России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.