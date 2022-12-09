Лукашенко спрогнозировал политический кризис в некоторых странах Запада

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о вероятном политическом кризисе на Западе

На Западе все чаще говорят об энергетическом и продовольственном кризисе, вскоре в отдельных странах ситуацию может усугубить и политический, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его слова передает ТАСС.

«Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун. Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что скоро в отдельных странах к этим двум кризисам может добавиться и третий – политический. Симптомы налицо», — сказал Лукашенко.

По его словам, население западных стран все более недовольно политикой властей, а аналитики замечают, что санкции нанесли гораздо больший ущерб тем, кто их вводил, а не тем, против кого они вводились.

Саммит ЕАЭС начался 9 декабря в Бишкеке, на нем присутствуют главы России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Мероприятия проходят во дворце «Ала-Арча».