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01:06, 9 декабря 2022Ценности

Мадонна снялась в кружевной балаклаве с хлыстом

Поп-певица Мадонна снялась в БДСМ-атрибутике и разгневала фанатов

Фото: @madonna

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в БДСМ-атрибутике и разгневала фанатов. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 64-летняя знаменитость позирует в кровати в кружевной балаклаве черного цвета, держа в правой руке хлыст. Ее образ дополняют перчатки, серебряные браслеты и колье. «Только ты... (я)», — подписала звезда видео.

Публикация набрала 47 тысяч просмотров. Поклонники не оценили внешний вид Мадонны, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Выглядит странно», «Что ты делаешь? Ты потрясающая певица и тебе не нужно делать все это. Из-за этих видео кажется, что ты нуждаешься во внимании», «Что за хрень случилась с прекрасной Мадонной?», «Это не сексуально! Это жалко! Филлеры, ботокс и импланты разрушили ваше великолепное тело и лицо», «Послушай наконец-то своих поклонников. Будь собой, а не тем, кто на видео», — высказывались они.

Ранее Мадонна поделилась фотографией, на которой она запечатлена в футболке с нецензурным словом на русском языке.

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Карина Черных
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