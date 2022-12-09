Памятник в честь погибшей депутата ДНР Пироговой захотели установить в Мариуполе

RTVI: в Мариуполе может появиться памятник погибшей под обстрелом депутату ДНР Пироговой

Власти Мариуполя рассматривают вопрос об установке памятника или обелиска в честь убитой под украинским обстрелом депутата парламента ДНР Марии Пироговой. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник, знакомый с членами семьи погибшей.

По словам инсайдера, родные Пироговой также хотят создать благотворительный фонд, названный в ее честь. Он будет заниматься сбором средств для помощи жителям Донбасса.

Обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время которого погибла Пирогова, произошел во вторник, 6 декабря.

За несколько минут до смерти парламентарий стояла возле входа в здание и беседовала с мужчиной. Услышав взрывы, Пирогова побежала к машине, и в этот момент снаряд разорвался в нескольких метрах от нее.