Соседи разделись догола ради календаря для больной раком женщины

Daily Star: жители Крукуэлла в Австралии разделись для календаря в поддержку онкобольной

Более 145 жителей города Крукуэлл в Австралии разделись догола, чтобы сфотографироваться для календаря в поддержку онкобольной женщины. Об этом сообщает Daily Star.

Больная раком 32-летняя Элли Джеффри была поражена, когда узнала, что 145 ее соседей по городу Крукуэлл в штате Новый Южный Уэльс решили позировать обнаженными, чтобы издать оригинальный календарь и собрать деньги на ее лечение. «Это прекрасно быть частью сообщества, которое так заботится о тебе. Невозможно описать словами, каково быть тем, кто принимает эту доброту», — отреагировала она. 29-летняя Айиша Джонс и 30-летний Скотт Батц, которые организовали съемки, заявили, что не могли сидеть сложа руки, когда узнали новости о состоянии здоровья Джеффри.

Женщина страдает от миелофиброза — редкого типа рака костного мозга. За последние годы она перенесла 80 переливаний крови, которые помогали ей бороться с болезнью.

Календарь был задуман, снят и отпечатан за четыре недели при помощи местного фотографа. Почти весь город разделся, чтобы позировать для календаря и собрать средства для Джеффри и ее семьи. На серии пикантных изображений видно, как местные жители изобретательно прикрывают свои интимные места различными предметами — так, например, сотрудницы газеты прикрыли грудь громкими заголовками. В числе участников съемок были журналисты, торговцы, фермеры, футболисты и тренеры и представители других компаний и клубов.

Возраст участников съемок варьируется от 18 до 75 лет. «Это настоящий срез нашего сообщества», — подчеркнула Джонс.

Ранее сообщалось, что жители британского города Престатин сфотографировались без одежды, чтобы собрать деньги на огромные урны для мусора. В съемках участвовали сотрудники местных магазинов, кафе и ресторанов, члены женской команды Северного Уэльса по роллер-дерби, а также победительница конкурса красоты «Мисс Русалка — Уэльс», для участия в котором нужно уметь плавать.