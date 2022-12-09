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09:45, 9 декабря 2022Ценности

Наоми Кэмпбелл появилась на публике в откровенном наряде с перьями

Модель Наоми Кэмпбелл появилась на кинофестивале в платье с глубоким декольте и перьями

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images for The Red Sea International Film Festival

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летняя манекенщица была замечена на красной дорожке кинофестиваля в Джидде, Саудовская Аравия. Для мероприятия знаменитость выбрала зеленое платье люксового бренда Valentino, оформленное глубоким V-образным декольте, высоким разрезом и рукавами с перьями. Ее образ дополняли открытые черные босоножки, массивные кольца и золотое колье.

Визажисты нанесли на глаза модели серые тени, а на губы — розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и убрали назад, разделив их на ровный пробор.

Ранее Наоми Кэмпбелл посетила гала-ужин Vogue Forces For Change в Лондоне. Звезда вышла в свет в черном платье с полупрозрачной юбкой. При этом верх наряда был оформлен V-образным декольте, кружевами и перьями на бретелях.

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Мария Винар
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