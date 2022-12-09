Россияне рассказали о планируемых тратах на новогодний стол

«Ромир»: свыше половины россиян хотят потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей

Более половины россиян оказались не готовы потратить на новогодний стол сумму, превышающую 5 тысяч рублей, а каждый третий заявил о намерении уложиться в сумму до 10 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты проведенного анализа исследовательского холдинга «Ромир», пишет РИА Новости.

Исследование выявило, что 59 процентов россиян намерены ограничить свой бюджет на праздничный ужин до 5 тысяч рублей. О готовности выделить сумму от 10 до 15 тысяч рублей заявили лишь 8 процентов респондентов. Отмечается, что только 3 процента россиян планируют потратить свыше 15 тысяч рублей на организацию новогоднего стола.

Кроме того, среди тех, кто решил потратить наиболее скромную сумму, преобладает молодежь — 73 процента из проголосовавших за вариант «до 5 тысяч рублей». В категории людей, готовых потратить более 15 тысяч рублей, в основном, оказались люди в возрасте от 35 до 44 лет. При этом люди, чей возраст находится в диапазоне от 45 до 59 лет, чаще остальных указывали, что планируют выделить на новогодний стол от 5 до 10 тысяч рублей. Уточняется, что сумму от 10 до 15 тысяч рублей намерены потратить в большинстве своем россияне в возрасте от 25 до 34 лет.

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