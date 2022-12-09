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14:38, 9 декабря 2022Экономика

Падение цен на российскую нефть объяснили

Аналитик Юшков объяснил падение цены на российскую нефть снижением спроса

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Цена на российскую нефть Urals всегда была привязана к Brent, которая подешевела ввиду повышения ключевой ставки США. Также немаловажную роль сыграло введение потолка цен на российскую нефть и ожидание снижения спроса ввиду перехода мира в фазу рецессии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Brent дешевеет на опасениях того, что мировая экономика переходит в фазу глобальной рецессии, а, значит, будет меньше производства, меньше перевозок и, соответственно, меньше потребность в топливе и спрос на нефть. Сказываются и решения США о повышении ключевой ставки», — объяснил Юшков.

Дело в том, что кредиты при таком формате становятся более дорогими, денежная масса в экономике снижается, в итоге меньше денег поступает на биржу и никто не покупает биржевые товары, в том числе, фьючерсы на нефть

Игорь Юшкованалитик

Значимую роль, считает аналитик, сыграло и введение потолка цен на российскую нефть. Теперь многие международные компании не согласятся перевозить нефть из России, если ее цена выше установленных пределов. В стране решили сформировать собственный танкерный флот, но о его состоянии на данный момент ничего не известно.

«Россия только начинает переходить на систему лояльных танкеров, которые будут возить нефть, несмотря на ограничения. Но есть и другая проблема: с 5 декабря страны ЕС не могут получать российскую нефть морским путем. Так что мы наблюдаем начало переходного периода, из-за которого скидка на нефть из России только увеличивается», — сказал Юшков.

Потолок цен на российскую нефть вступил в силу 5 декабря. Россия заранее анонсировала ответные меры и грозила резким ростом мировых цен на сырье. Однако спустя пять дней власти пока не выбрали способ реакции на новые санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что ведется анализ ситуации, после чего будет выбран формат ответных действий.

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Наталия Белова
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