В Великобритании начало расти число бездомных украинских беженцев

Express: британцы отказываются заселять украинских беженцев из-за кризиса

В Великобритании стремительно начало расти число бездомных украинских беженцев — британцы отказываются давать им жилье из-за кризиса. Об этом пишет издание Express.

В рамках программы «Дома для Украины» британские домохозяйства должны размещать беженцев на срок до шести месяцев, чтобы получать ежемесячную выплату в размере 350 фунтов стерлингов (26,6 тысячи рублей). В настоящее время 2985 украинских переселенцев объявили себя бездомными, однако фактическая цифра может быть выше. По данным правительства, более чем у двух тысяч украинских семей с детьми нет жилья, 600 украинских семей размещены и гостиницах.

Председатель Ассоциации местного самоуправления Джеймс Джеймисон также обеспокоился сложившейся ситуацией. Он заявил, что властям нужно увеличить объемы финансовой поддержки домохозяйств, чтобы они и дальше принимали беженцев с Украины. При этом неназванный чиновник указал, что подобный исход был неизбежен. По его словам, показатели бездомности в Великобритании растут слишком быстро.

Ранее пара украинских беженцев оказалась вынуждена вернуться на родину из-за проблем с арендой в Соединенном Королевстве. Они рассказали, что все варианты жилья были ужасными, а к ним самим предъявляли жесткие требования.

В октябре стало известно, что более 100 тысяч украинских беженцев, остановившихся ранее в гостях у британских семей, рискуют оказаться бездомными. По информации The Guardian, мигранты подселились к британцам по программе «Дома для Украины» на шесть месяцев, но у многих срок уже подходит к концу.