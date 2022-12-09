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15:45, 9 декабря 2022Экономика

Турция задумалась о поставках в Европу туркменского газа в обход России

Bloomberg: Эрдоган хочет договориться с Туркменией о поставках газа в обход России
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главами Туркмении и Азербайджана Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым на следующей неделе собирается возродить идею поставок туркменского газа в Европу в обход России. Об этом со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников сообщает Bloomberg.

Речь идет о том, чтобы доставлять газ в танкерах в Азербайджан через Каспийское море, а затем через сеть трубопроводов Южного газового коридора поставлять его в Турцию, откуда топливо распределят по европейским газопроводам.

Источники издания признают, что реализация предложения Эрдогана займет годы, однако в перспективе европейскому рынку будет интересен альтернативный поставщик. Такие идеи звучали и раньше, однако поставки российского газа в ЕС делали маршрут через Каспий экономически сомнительным. Однако начало российской спецоперации на Украине изменило ситуацию, и теперь решение принимается с учетом принципиального намерения Европы отказаться от российского газа.

Турция собирается использовать ситуацию в своих интересах и стать новым хабом для снабжения Европы газом. Республика готова принимать топливо из России, Азербайджана, Ирана и других стран Ближнего Востока, а Туркмения с ее гигантскими запасами могла бы стать еще одним вариантом.

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В материале отмечается, что Азербайджан уже активно использует дефицит газа в Европе и продает топливо. Однако туркменские месторождения почти не используются. Треть добываемого газа страна поставляет в Китай, остальное отправляет в Россию и использует для своих нужд. Между тем доказанные запасы газа в республике составляют треть от российских, и при налаживании маршрута в ЕС она могла бы резко нарастить экспорт и доходы от него.

Ранее стало известно, что Турция в ходе переговоров с российской делегацией, которые пройдут в Анкаре 9 декабря, хочет обсудить вопрос 25-процентной скидки на газ, который идет в страну по двум газопроводам — «Голубой поток» и «Турецкий поток». Для Газпрома поставки в Турцию стали особенно важны на фоне почти двукратного падения экспорта в дальнее зарубежье.

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Платон Щукин
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