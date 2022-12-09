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08:38, 9 декабря 2022Силовые структуры

Суд оставил в силе приговор бывшей главе Новосибирского облсуда

На Алтае суд оставил в силе приговор бывшей главе Новосибирского облсуда Римме Шатовкиной

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Алтайский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил в силе приговор бывшему председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает ТАСС.

5 октября Шатовкину приговорили к трем годам колонии условно. Также ей запретили в течение двух лет занимать должности на госслужбе.

По данным следствия, в июле 2018 года экс-глава Новосибирского облсуда узнала о возбуждении дела о мошенничестве в отношении сотрудника управления по обеспечению деятельности мировых судей региона. Как уточнялось ранее, руководителя этого подразделения Виктора Чиркунова следователи ФСБ заподозрили в присвоении денег в особо крупном размере, а его заместителя и подрядчика управления — в мошенничестве. Им вменили подписание поддельных накладных о приемке технического оборудования для мировых судов на 9,2 миллиона рублей.

Шатовкина, получив копию санкции суда об обыске в жилище одного из фигурантов, решила предупредить главу региона и отправила ему копии документов по факсу. После этого материалы суда оказались у подозреваемых, которые благодаря этому уничтожили часть доказательств. Позже двоих из них приговорили к условным срокам.

В 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение дела в отношении Шатовкиной. С ходатайством о привлечении ее к ответственности выступил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Шатовкина возглавляла Новосибирский облсуд с 2012-го по 2018 год и планировала продлить полномочия, но после разразившегося скандала отозвала свое заявление.

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Елизавета Новикова
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