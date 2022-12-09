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10:32, 9 декабря 2022Спорт

Тренер сборной России по футболу сравнил уровень жизни в Испании и России

Тренер Онопко заявил, что средний класс в Испании может позволить больше, чем в России
Виктор Онопко

Виктор Онопко. Фото: Максим Туманов / Коммерсантъ

Ассистент главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко сравнил уровень жизнь в Испании и России. Его слова приводит Sport24.

Тренер заявил, что средний класс в Испании может позволить себе больше, так как цены там ниже, а зарплаты составляют в среднем около тысячи евро. Он обратил внимание на то, что в стране разработано много социальных программ и пакетов. «Гуляя по городу, всегда встречаешь забитые рестораны. То же самое с самолетами, наполненными туристами, которые летят на отдых», — вспомнил Онопко.

Будучи футболистом, Онопко выступал за испанские клубы «Реал Овьедо» (1996–2002) и «Райо Вальекано» (2002–2003). Он становился трехкратным чемпионом России вместе с московским «Спартаком». Онопко работал в тренерском штабе ЦСКА, также трижды выиграв с командой Российскую премьер-лигу.

В октябре олимпийский чемпион 1988 года, бывший советский футболист Евгений Кузнецов назвал преимущество жизни в Швеции. По его мнению, шведы откладывают деньги детям с их рождения, так что к 20 годам у молодых людей есть финансовая подушка.

Анастасия Борисова
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