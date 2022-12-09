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08:33, 9 декабря 2022Мир

Франция поможет украинцам солнечными батареями

Франция отправит Украине 100 комплектов солнечных батарей для борьбы с перебоями света

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Общественная организация Coopdead заявила, что к следующему месяцу отправит из Франции на Украину 100 комплектов солнечных батарей, чтобы помочь украинцам в борьбе против перебоев в подаче света. Об этом сообщает France Bleu.

«Комплект поставляется в виде пластиковой коробки с солнечной панелью для работы телефонов, компьютеров, принтеров или выхода в интернет», — рассказал президент организации Антонин Аквароне. В организации отметили, что первая партия батарей будет передана для школ и больниц.

Отмечается, что на данный момент организация ищет финансирование — один такой комплект стоит 3500 евро.

7 декабря «Киевские электросети» снова сообщили об экстренных отключениях электроэнергии в столице Украины. «Из-за очередной массовой атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применяются экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», — сообщили в предприятии.

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Виктория Кондратьева
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