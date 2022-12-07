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10:55, 7 декабря 2022Бывший СССР

Экстренные отключения света начались в Киеве

«Киевские электросети» сообщили о начале экстренных отключений света в столице Украины

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Экстренные отключения света начались в столице Украины, сообщили «Киевские электросети» на своем официальном сайте. По словам компании, на такую меру пошли после воздушных ударов России.

«Из-за очередной массовой атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применяются экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», — сообщили в предприятии.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков призвал к нанесению ударов по Крещатику и Майдану в центре Киева ради мира в Донбассе. По его словам, только такая мера приведет к остановке украинских обстрелов Донецка.

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Василий Мека
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