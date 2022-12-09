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12:33, 9 декабря 2022Россия

Политолог назвал предпосылки победы России в конфликте на Украине

Военный политолог Сивков: Россия имеет превосходство над Украиной в воздухе и на поле боя

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт и политолог, доктор военных наук Константин Сивков считает, что у России есть все шансы добиться победы в конфликте на Украине. Свои доводы он изложил в беседе с «Царьградом».

В числе предпосылок для подобного развития событий специалист назвал превосходство Российской армии над Вооруженными силами Украины в воздухе, на поле боя и в тяжелой бронетанковой технике, без которой наступление невозможно.

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Кроме того, по словам Сивкова, Россия превосходит соперника по выучке личного состава, а также по его численности с учетом собранных мобилизационных резервов. «Поэтому мы имеем все составляющие для победы», — заключил он.

Ранее обозреватели американского издания Newsweek выразили мнение, что усиление армии России стало переломным моментом в процессе спецоперации. По их мнению, российские военные владеют самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далеки от деморализации. Украина же, на их взгляд, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки других государств.

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Варвара Кошечкина
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