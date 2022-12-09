14-летний подросток умер на перемене в подмосковной школе

14-летний подросток умер на перемене в школе № 31 в подмосковных Химках

В подмосковных Химках 14-летний подросток умер на перемене в школе № 31. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По сведениям издания, ребенок неожиданно потерял сознание в коридоре образовательного учреждения. На место вызвали медиков, однако спасти мальчика не удалось.

Сотрудники полиции устанавливают причины случившегося, по предварительной версии, у школьника оторвался тромб. Известно, что у мальчика было больное сердце.

Ранее в Балашихе 14-летний подросток попал в реанимацию после того, как получил подзатыльник от учительницы на уроке математики. Пострадавший отметил, что разозлил преподавательницу «своей бестолковостью», из-за чего она ударила его по голове.

После этого мальчик упал в обморок, но очнулся к приезду врачей скорой помощи. Сотрудники полиции подключились к выяснению других обстоятельств происшествия.