NDP: боевые действия на Украине без поддержки НАТО закончатся в течение недели

Конфликт на Украине без поддержки НАТО закончится в течение недели, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии вести какие-либо боевые действия против России самостоятельно. Такую оценку способности Киева сражаться без помощи альянса дала обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер.

По ее мнению, европейские страны устали от конфликта и нуждаются в передышке. «Со своей стороны президент Украины [Владимир Зеленский] понимает, что в случае перемирия он потеряет власть и может лишиться жизни. Вот почему ему нужно, чтобы война длилась как можно дольше. И единственный способ добиться этой цели — втянуть НАТО», — отмечает автор.

Крамер уверена, что без западной помощи Украина потерпит поражение, так как ВСУ п«лохо оснащены, солдаты недостаточно обучены, а командиры не имеют соответствующего боевого опыта в горячих точках».

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы «дать Украине время» и стать сильнее. По словам Меркель, всем участникам Минских соглашений было ясно, что вооруженный конфликт на востоке Украины был не решен, а лишь заморожен, однако это дало Киеву «драгоценное время». Также она обратила внимание, что в 2015 году уровень обороноспособности Украины был другим, и усомнилась, что страны НАТО могли в то время предоставить Киеву военную помощь в том объеме, в котором они оказывают ее теперь.