Лучшие врачи обсудят развитие московских поликлиник
В Москве с 15 по 17 декабря пройдет городской форум профессионалов «Моя поликлиника», организованный Комплексом социального развития Москвы. Он будет посвящен развитию амбулаторного звена, достижениям в этой сфере и векторам развития. В деловой программе запланировано более 15 дискуссий и экспертных сессий для профессионального и научного сообщества, студентов и ординаторов медицинских вузов, представителей органов власти. В работе примут участие свыше 80 ведущих экспертов здравоохранения из Москвы и регионов России: врачи, главы крупнейших медцентров, ученые, руководители профильных отраслевых министерств и ведомств, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Поликлиники — важнейшая часть системы здравоохранения. Это место, куда хотя бы раз в год приходит большинство горожан. Поэтому наша задача — сделать их максимально комфортными. Мы реализуем масштабную программу модернизации первичного звена. Это крупнейший проект такого рода за всю историю города, мы ремонтируем более 200 городских поликлиник — почти половину всего амбулаторного фонда столицы
На сегодня, отметила Ракова, после капитального ремонта открыто уже 69 зданий, ведется строительство еще 18 объектов. Все новые и капитально отремонтированные здания будут соответствовать новому московскому стандарту поликлиник, отметила она.
Но мы не только развиваем инфраструктуру, но и внедряем системные и организационные изменения. Расширяются возможности цифровых сервисов как для врачей, так и для пациентов, никто уже не удивляется онлайн записи к врачу, электронным рецептам, а детские поликлиники и вовсе работают без бумажных медкарт. Мы проактивно ведем людей с хроническими заболеваниями, используем возможности телемедицины и искусственного интеллекта. Мы работаем над формированием новой культуры коммуникации между врачом и пациентом, стараемся создать доброжелательную атмосферу в медучреждениях. На форуме мы обменяемся с коллегами опытом развития амбулаторного звена и выявим новые векторы развития городских поликлиник
Ракова добавила, что московские поликлиники сегодня — это отремонтированные помещения, светлые просторные зоны ожидания и новое оборудование, а также более доброжелательная обстановка. В них внедрена система ценностей и принципов взаимного уважения, которым сотрудники следуют в своей работе.
Участникам и гостям представят столичный опыт развития медико-санитарной помощи. Также представители профессионального сообщества обсудят ценности и проблемы первичного звена московского здравоохранения, эффективные управленческие решения и новые модели развития кадрового потенциала поликлиник.
Для гостей форума будет работать интерактивная выставка проектов в сфере здравоохранения, шоурумы медицинских кабинетов, также им покажут демонстрацию сердечно-легочной реанимации. В специальном симуляционном центре будет возможность ознакомиться с медицинским оборудованием для разных направлений — терапии, офтальмологии, отоларингологии и стоматологии.
В «Уголке здоровья» расположится робот-диагност и диагностический комплекс для экспресс-анализа ключевых показателей организма, а преподаватели проекта «Московское долголетие» проведут мастер-классы по лечебной гимнастике.
Форум для профессионального медицинского сообщества будет проходить в Гостином дворе (ул.Ильинка, 4). Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и получить бейдж на входе.