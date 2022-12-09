Лучшие врачи обсудят развитие московских поликлиник

В Москве пройдет профессиональный форум «Моя поликлиника»

В Москве с 15 по 17 декабря пройдет городской форум профессионалов «Моя поликлиника», организованный Комплексом социального развития Москвы. Он будет посвящен развитию амбулаторного звена, достижениям в этой сфере и векторам развития. В деловой программе запланировано более 15 дискуссий и экспертных сессий для профессионального и научного сообщества, студентов и ординаторов медицинских вузов, представителей органов власти. В работе примут участие свыше 80 ведущих экспертов здравоохранения из Москвы и регионов России: врачи, главы крупнейших медцентров, ученые, руководители профильных отраслевых министерств и ведомств, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Поликлиники — важнейшая часть системы здравоохранения. Это место, куда хотя бы раз в год приходит большинство горожан. Поэтому наша задача — сделать их максимально комфортными. Мы реализуем масштабную программу модернизации первичного звена. Это крупнейший проект такого рода за всю историю города, мы ремонтируем более 200 городских поликлиник — почти половину всего амбулаторного фонда столицы Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

На сегодня, отметила Ракова, после капитального ремонта открыто уже 69 зданий, ведется строительство еще 18 объектов. Все новые и капитально отремонтированные здания будут соответствовать новому московскому стандарту поликлиник, отметила она.

Но мы не только развиваем инфраструктуру, но и внедряем системные и организационные изменения. Расширяются возможности цифровых сервисов как для врачей, так и для пациентов, никто уже не удивляется онлайн записи к врачу, электронным рецептам, а детские поликлиники и вовсе работают без бумажных медкарт. Мы проактивно ведем людей с хроническими заболеваниями, используем возможности телемедицины и искусственного интеллекта. Мы работаем над формированием новой культуры коммуникации между врачом и пациентом, стараемся создать доброжелательную атмосферу в медучреждениях. На форуме мы обменяемся с коллегами опытом развития амбулаторного звена и выявим новые векторы развития городских поликлиник Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова добавила, что московские поликлиники сегодня — это отремонтированные помещения, светлые просторные зоны ожидания и новое оборудование, а также более доброжелательная обстановка. В них внедрена система ценностей и принципов взаимного уважения, которым сотрудники следуют в своей работе.

Участникам и гостям представят столичный опыт развития медико-санитарной помощи. Также представители профессионального сообщества обсудят ценности и проблемы первичного звена московского здравоохранения, эффективные управленческие решения и новые модели развития кадрового потенциала поликлиник.

Для гостей форума будет работать интерактивная выставка проектов в сфере здравоохранения, шоурумы медицинских кабинетов, также им покажут демонстрацию сердечно-легочной реанимации. В специальном симуляционном центре будет возможность ознакомиться с медицинским оборудованием для разных направлений — терапии, офтальмологии, отоларингологии и стоматологии.

В «Уголке здоровья» расположится робот-диагност и диагностический комплекс для экспресс-анализа ключевых показателей организма, а преподаватели проекта «Московское долголетие» проведут мастер-классы по лечебной гимнастике.

Форум для профессионального медицинского сообщества будет проходить в Гостином дворе (ул.Ильинка, 4). Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и получить бейдж на входе.