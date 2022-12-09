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08:58, 9 декабря 2022Россия

Стали известны обстоятельства возникновения пожара в ТЦ «Мега Химки»

ТАСС: нарушение правил проведения сварочных работ привело к пожару в гипермаркете OBI
СюжетПожар в ТЦ «Мега Химки»:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Причиной пожара в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки» в Московской области стало нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке к зданию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что строение находилось на реконструкции. «Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь», — рассказал собеседник агентства. Он также отметил, что во время пожара, предположительно, взорвались газовые баллоны.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания в Подмосковье стало короткое замыкание. Огонь начался в гипермаркете OBI, причиной большего распространения пожара стал взрыв.

О пожаре на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. По предварительным данным, погиб один человек.

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Марина Совина
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