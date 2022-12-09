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13:52, 9 декабря 2022Мир

В ЕС объяснили проблемы с обороноспособностью

Боррель заявил, что украинский конфликт выявил проблемы в обороноспособности ЕС

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украинский конфликт выявил проблемы в обороноспособности Европейского союза (ЕС), заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит Euronews.

По его словам, спецоперация переориентировала внимание Евросоюза на состояние собственной обороны, которая пострадала от недостаточного финансирования после окончания Холодной войны.

«Мы понимаем, что нам не хватает критически важных оборонных возможностей. Нам не хватает возможностей, которые нам нужны, чтобы защитить себя от более высокого уровня угроз. Мы сталкиваемся с ними, с реальными угрозами, рядом, и они, вероятно, будут ухудшаться», — объяснил Боррель.

Он добавил, что европейские армии должны больше сотрудничать между собой. Кроме того, он призвал и дальше поддерживать Украину.

Ранее стало известно о планах ЕС увеличить военную помощь Украине. Предполагается, что главы МИД стран-участниц объединения подпишут соответствующий документ на встрече в Брюсселе 12 декабря.

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Анастасия Заикина
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