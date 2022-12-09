Покупку жилья в рассрочку собрались запустить для части россиян

«Известия»: отдельным категориям россиян могут разрешить покупать жилье в рассрочку

Российские власти собрались запустить для части россиян возможность приобрести жилье в рассрочку. Соответствующий механизм для отдельных категорий граждан к 2024 году планируют разработать Минфин, Минстрой, Центробанк и «Дом.рф», сообщают «Известия».

Как следует из стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, с которой ознакомилось издание, правительство может ввести специальные счета в банках для накопления первоначального взноса на ипотеку. Благодаря этому заемщикам снизят ставку по кредиту на жилье.

При этом в плане не уточняется, на какие именно категории россиян распространится подобная льгота. Однако член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предположил, что мера может коснуться учителей, врачей, айтишников, а также узких специалистов в промышленности.

Ранее в Минфине России предложили развивать лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке. Ведомство предлагает прорабатывать возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. Этот механизм вместе с развитием рынка аренды будет способствовать повышению доступности жилья, считают в министерстве.