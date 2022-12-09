Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:19, 9 декабря 2022Среда обитания

Покупку жилья в рассрочку собрались запустить для части россиян

«Известия»: отдельным категориям россиян могут разрешить покупать жилье в рассрочку

Фото: Shutterstock

Российские власти собрались запустить для части россиян возможность приобрести жилье в рассрочку. Соответствующий механизм для отдельных категорий граждан к 2024 году планируют разработать Минфин, Минстрой, Центробанк и «Дом.рф», сообщают «Известия».

Как следует из стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, с которой ознакомилось издание, правительство может ввести специальные счета в банках для накопления первоначального взноса на ипотеку. Благодаря этому заемщикам снизят ставку по кредиту на жилье.

При этом в плане не уточняется, на какие именно категории россиян распространится подобная льгота. Однако член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предположил, что мера может коснуться учителей, врачей, айтишников, а также узких специалистов в промышленности.

Ранее в Минфине России предложили развивать лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке. Ведомство предлагает прорабатывать возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. Этот механизм вместе с развитием рынка аренды будет способствовать повышению доступности жилья, считают в министерстве.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
МЧС назвало причину пожара в ТЦ «Мега Химки»
Французский гигант приготовился списать долю в «Новатэке» на миллиарды долларов
Леброн Джеймс отреагировал на освобождение Бриттни Грайнер
Певица Катя Лель показала фоторобот выходившего с ней на связь пришельца
В Роспотребнадзоре объяснили уязвимость людей к гриппу
Цена на российскую нефть упала ниже 45 долларов
Версии о начале пожара в ТЦ «Мега Химки» оценили
Британия ввела санкции против одного из лидеров оппозиции Молдавии
Российского подростка будут судить по обвинению в подготовке теракта в школе
Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.