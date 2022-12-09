Великобритания ввела санкции против российских силовиков

Великобритания добавила в санкционный список четверых российских силовиков

Власти Великобритании ввели санкции в отношении четверых представителей силовых структур России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства королевства.

Согласно документу, ограничения коснулись представителей ФСБ и Вооруженных Сил России (ВС РФ). Под санкции подпали начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко, сотрудник ФСБ Артур Шамбазов и замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентин Опарин. Также в санкционном списке оказался Андрей Тишенин, сотрудник 1-го управления Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Всех их Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Санкции запрещают им въезжать в Великобританию, а также предполагают заморозку их местных активов, если таковые будут обнаружены.

Также 9 декабря Великобритания ввела санкции против Илана Шора, лидера оппозиционной партии Молдавии «Шор». Под ограничения также попал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.