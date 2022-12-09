США ввели санкции против физических и юрлиц из России

Минфин США ввел санкции против свыше 40 физических и юрлиц из 9 стран, в том числе РФ

Вашингтон ввел санкции против свыше 40 физических и юридических лиц из девяти стран, среди них Россия. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«В течение 2022 года Казначейство предприняло многочисленные действия для привлечения к ответственности нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру, включая санкции в отношении десятков физических и юридических лиц, в том числе на Западных Балканах, в Белоруссии, Либерии, Гватемале, Российской Федерации, Бирме и Иране», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против ЦИК России. В частности, ограничения коснулись главы ЦИК Эллы Памфиловой и еще 14 членов.