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18:24, 9 декабря 2022Мир

США ввели санкции против физических и юрлиц из России

Минфин США ввел санкции против свыше 40 физических и юрлиц из 9 стран, в том числе РФ
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Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон ввел санкции против свыше 40 физических и юридических лиц из девяти стран, среди них Россия. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«В течение 2022 года Казначейство предприняло многочисленные действия для привлечения к ответственности нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру, включая санкции в отношении десятков физических и юридических лиц, в том числе на Западных Балканах, в Белоруссии, Либерии, Гватемале, Российской Федерации, Бирме и Иране», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против ЦИК России. В частности, ограничения коснулись главы ЦИК Эллы Памфиловой и еще 14 членов.

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Анастасия Заикина
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