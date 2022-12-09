Власти продлили разрешение российским компаниям засекречивать отчетность

Правительство продлило до 1 июля 2023 года разрешение компаниям не раскрывать отчетность

Власти продлили до 1 июля 2023 года разрешение российским компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Постановление об этом подписано, сообщили в пресс-службе правительства.

В марте власти разрешили компаниям засекречивать отчетность, чтобы снизить санкционные риски. Разрешение действовало до 31 декабря 2022 года, но теперь оно продлено до лета следующего года.

В июле Минфин разработал проект постановления правительства, уточняющий перечень компаний, которые могут засекретить часть своих данных. Предприятиям, против которых введены или могут быть введены санкции, разрешено публично не публиковать информацию в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и информресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО). Но ведомство опасается, что без четкого механизма определения таких юрлиц это может нарушить «принцип открытости и достоверности ЕГРЮЛ и ГИРБО».

Для подтверждения подсанкционного статуса и включения в перечень компании должны подать заявление в Минфин. Сам перечень опубликован не будет. По оценкам ведомства, в него войдут около 1,3 тысячи компаний.

Между тем засекречивание данных о части закупок госкомпаний из-за санкций сильно исказило статистику по ним — теперь всех сведений не видит даже Минфин.