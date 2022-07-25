Власти испугались повального засекречивания компаниями данных из-за санкций

Минфин составил перечень компаний для засекречивания данных

Минфин разработал проект постановления правительства, уточняющий перечень компаний, которые могут засекретить часть своих данных, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время фирмам, против которых введены или могут быть введены санкции, разрешено публично не публиковать информацию в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и информресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО). Но Минфин опасается, что без четкого механизма определения таких юрлиц это может нарушить «принцип открытости и достоверности ЕГРЮЛ и ГИРБО». Власти называют повальное засекречивание данных препятствием к эффективному правоприменению.

Теперь же подтверждение подсанкционного статуса и включения в перечень компании должны подать заявление в Минфин. При снятии санкций их исключат из списка и вновь обяжут раскрывать данные публично. Сам перечень опубликован не будет. По оценкам ведомства, в него войдут около 1,3 тысячи компаний.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий засекретить данные о золотовалютных резервах страны. Минфин ранее частично засекретил данные по бюджетной отчетности, скрыв часть информации из-за рисков новых санкций.