Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Власти испугались повального засекречивания компаниями данных из-за санкций

Минфин составил перечень компаний для засекречивания данных

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Минфин разработал проект постановления правительства, уточняющий перечень компаний, которые могут засекретить часть своих данных, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время фирмам, против которых введены или могут быть введены санкции, разрешено публично не публиковать информацию в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и информресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО). Но Минфин опасается, что без четкого механизма определения таких юрлиц это может нарушить «принцип открытости и достоверности ЕГРЮЛ и ГИРБО». Власти называют повальное засекречивание данных препятствием к эффективному правоприменению.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

Теперь же подтверждение подсанкционного статуса и включения в перечень компании должны подать заявление в Минфин. При снятии санкций их исключат из списка и вновь обяжут раскрывать данные публично. Сам перечень опубликован не будет. По оценкам ведомства, в него войдут около 1,3 тысячи компаний.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий засекретить данные о золотовалютных резервах страны. Минфин ранее частично засекретил данные по бюджетной отчетности, скрыв часть информации из-за рисков новых санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о срыве высадки диверсантов ВСУ в Днепровском лимане
Песков рассказал о мерах по борьбе с жарой в Кремле
Молдавия высказалась об опасности украинского конфликта для страны
Украина получила три ЗРК «Гепард» от Германии
На Украине введут уголовную ответственность за участие в российских референдумах
МИД КНР призвал США перестать насаждать теории об угрозе Китая
Названы цены на вещи H&M на время распродажи в России
Пушков предрек сложное будущее для Германии
Координационный центр по вопросу зерна в Стамбуле возглавит турецкий адмирал
Подросток рассказал об устроенном в православной гимназии взрыве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.