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05:09, 9 декабря 2022Мир

Названы красные линии Сербии в отношениях с ЕС

Балканист Екатерина Энтина назвала красные линии Сербии в отношениях с Европейским союзом

Фото: Ljubomir Žarković / Unsplash

Сербия не согласится признать Косово взамен на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом в интервью с «Лентой.ру» заявила профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Она назвала красной линией принуждение Сербии со стороны некоторых европейских стран к признанию Косово. «Те франко-германские предложения о перспективах членства взамен на табличку в ООН для Косово являются неприемлемыми для Сербии», — отметила Энтина.

По ее словам, главная цель страны, — создание автономии для сербов в Косово и Метохии, как это было предусмотрено в соответствии с Брюссельскими соглашениями 2013 года. «Однако в этой ситуации ЕС и США либо не могут, либо не хотят надавить на косоваров с требованием выполнить данное обещание», — отметила эксперт.

В ноябре премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Европейский парламент потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать независимость непризнанной республики Косово, чтобы страна могла вступить в ЕС. Она добавила, что в случае несогласия на рестрикции Сербии предложили не продолжать европейский путь.

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Анжелика Бережная
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