Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье-сетке

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм посетила вечеринку журнала Time в прозрачном платье-сетке

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Активистка бодипозитива Эшли Грэм посетила вечеринку журнала Time, которая состоялась в Нью-Йорке, в прозрачном платье-сетке с кейпом, надетом поверх корректирующего нижнего белья черного цвета из ассортимента ее собственного бренда Knix. На размещенных кадрах видно, что наряд манекенщицы покрыт стразами.

Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for TIME

Образ знаменитости дополнили колье с бриллиантами и макияж, выполненный в технике smoky eyes. При этом визажисты сделали Грэм укладку с эффектом мокрых волос, а на губы нанесли прозрачный блеск. Модель вышла в свет с мужем, фотографом Джастином Эрвином.

В октябре Эшли Грэм показала несовершенства кожи, которые остались на ее теле после рождения троих детей. На размещенном кадре манекенщица крупным планом продемонстрировала живот, покрытый растяжками в области пупка.