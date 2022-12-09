Стюардесса раскрыла способы заняться сексом во время полета

Популярная в TikTok стюардесса рассказала о пассажирах, занимающихся сексом в самолете

Американская стюардесса, ставшая популярной в TikTok, рассказала о секретной комнате для членов экипажа и раскрыла способы заняться сексом на борту самолета. Ролик опубликован в соцсетях бортпроводницы, на него обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике сотрудница авиакомпании Сьерра Мистт (Cierra Mistt) объяснила, что многие пассажиры хотят попасть в Mile High Club, и чаще всего для этих целей используется туалет или последние ряды кресел. Мистт подсказала, что после предоставления еды и напитков бортпроводники, как правило, на 20-30 минут не выходят из носовой части самолета. В это время пассажиры могут беспрепятственно заняться сексом, не привлекая к себе внимание.

Кроме того, стюардесса рассказала, что в самолетах есть скрытые комнаты экипажа, «забитые кроватями». Мистт подчеркнула, что во время полета бортпроводники могут там уединиться, а пассажиры этого даже не заметят.

«Иногда, если пассажирам повезет, стюардессы могут позволить им спуститься туда и присоединиться к клубу Mile High», –– заключила Мистт.

Бортпроводница также рассказала, без чего не обходится ни один член экипажа во время полета. По ее словам, это солнцезащитный крем. «Мы мажемся солнцезащитным кремом, потому что летаем около суток в огромной металлической трубе на высоте 30 тысяч футов. А это очень близко к озоновому слою», — пояснила она.

Ранее бывшая стюардесса и звезда реалити-шоу Ева Бенетату (Eva Benetatou) рассказала, что меньше всего для уединения во время перелета подходит туалетная комната, однако большинство путешественников уверены, что это самое укромное место. Девушка пояснила, что члены экипажа всегда знают, чем занимаются пассажиры.