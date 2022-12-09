Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что Кремль сообщит о сроках послания Путина Федеральному собранию

Кремль сообщит, когда будут определены сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Сроки будут определены. Мы сообщим об этом», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о сроках послания.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что дата и формат большой пресс-конференции президента России Владимира Путина зависят от сроков послания Федеральному собранию.