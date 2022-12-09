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03:05, 9 декабря 2022Мир

Минфин США прокомментировал причастность России к пробке танкеров в Турции

Глава Минфина США Йеллен заявила, что Россия не причастна к пробке танкеров в водах Турции
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала возможную причастность России к пробке танкеров в водах Турции. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Йеллен, подозревать Россию в причастности к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море нет никаких оснований. Она отметила, что Стамбул разделяет интересы Вашингтона в том, чтобы сохранить хорошо снабжаемый нефтяной рынок.

С 5 декабря в территориальных водах Турции образовался затор из танкеров после введения рядом стран потолка цен на российскую нефть. Позже стало известно, что ее причиной стал отказ страховых компаний из Евросоюза предоставить письмо о страховке для прохода танкеров через территориальные воды Турции.

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Марина Совина
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