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00:37, 9 декабря 2022Мир

Посол пообещал продолжить освобождение россиян из тюрем США

Посол Антонов пообещал, что работа по освобождению россиян из тюрем США продолжится
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал, что работа по освобождению россиян из тюрем США продолжится. Его слова передает ТАСС.

«Хотим заверить вас, что будем продолжать энергичную работу по освобождению всех россиян, попавших в американские тюрьмы», — заявил Антонов. По его словам, российская сторона «не успокоится до тех пор, пока все наши соотечественники не вернутся домой».

Антонов также рассказал, что Виктор Бут подвергался в американской тюрьме физическому и психическому давлению. По словам главы дипмиссии, россиянин «все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа».

Бут прилетел в московский аэропорт Внуково-2 в ночь на 9 декабря. Процедура его обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби.

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Марина Совина
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