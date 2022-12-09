Посол Антонов рассказал о давлении на Бута в США

Посол в США Антонов: Виктор Бут подвергался в тюрьме физическому и психическому давлению

Виктор Бут подвергался в американской тюрьме мощнейшему физическому и психическому давлению. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

По словам главы дипмиссии, россиянин «все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа». Антонов также поздравил Бута с воссоединением с семьей после 12 лет заключения.

Бут прилетел в московский аэропорт Внуково-2 в ночь на 9 декабря.

Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.

Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.