Посол Антонов рассказал о давлении на Бута в США
Виктор Бут подвергался в американской тюрьме мощнейшему физическому и психическому давлению. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.
По словам главы дипмиссии, россиянин «все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа». Антонов также поздравил Бута с воссоединением с семьей после 12 лет заключения.
Бут прилетел в московский аэропорт Внуково-2 в ночь на 9 декабря.
Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.
Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.