В Турции анонсировали визит Володина в страну

A Haber: председатель Госдумы России Володин приедет в Турцию 12 декабря

Министерство иностранных дел Турции анонсировало визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Стамбул 12 декабря. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

«Из России продолжаются визиты. В понедельник ожидается прибытие спикера Госдумы России Вячеслава Володина», — говорится в материале канала.

A Haber отмечает, что на встрече в Стамбуле будет обсуждение ситуации в Сирии, Ливии и Палестине, а также выполнение сторонами зерновой сделки по экспорту сельхозпродукции.

Ранее сообщалось о возможном разговоре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России и Украины. Глава Турции заявил, что он собирается обсудить с Владимиром Путиным урегулирование зерновой сделки.