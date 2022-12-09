ВСУ ударила по Сватово снарядами НАТО

Офицер Марочко сообщил об ударе ВСУ по Сватово снарядами калибра 155 миллиметров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Сватово снарядами калибра 155 миллиметров, сообщил российский офицер Андрей Марочко в Telegram со ссылкой на представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В частности, такой калибр орудия — у американской гаубицы М777.

«06:30 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда). Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — сообщил Марочко.

Ранее ВСУ ударили по Калининскому району Донецка американскими корректируемыми снарядами M982 Excalibur. В ДНР рассказали, что применение таких снарядов «по гражданскому объекту массового посещения, где ежедневно проходит выдача питьевой воды жителям Калининского района, указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки»