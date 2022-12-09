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08:38, 9 декабря 2022Россия

ВСУ ударила по Сватово снарядами НАТО

Офицер Марочко сообщил об ударе ВСУ по Сватово снарядами калибра 155 миллиметров

Фото: Spc. DeAndre Pierce / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Сватово снарядами калибра 155 миллиметров, сообщил российский офицер Андрей Марочко в Telegram со ссылкой на представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В частности, такой калибр орудия — у американской гаубицы М777.

«06:30 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда). Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — сообщил Марочко.

Ранее ВСУ ударили по Калининскому району Донецка американскими корректируемыми снарядами M982 Excalibur. В ДНР рассказали, что применение таких снарядов «по гражданскому объекту массового посещения, где ежедневно проходит выдача питьевой воды жителям Калининского района, указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки»

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Василий Мека
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