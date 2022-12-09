Звезду K-Pop задумали подвергнуть химической кастрации после обвинений в насилии

Звезду K-Pop Ву задумали подвергнуть химической кастрации после обвинений в изнасилованиях

Звезду K-Pop Криса Ву могут подвергнуть химической кастрации после обвинений в изнасилованиях. Об этом сообщает Koreaboo.

После завершения 13-летнего тюремного срока за совершение действий сексуального характера музыкант будет депортирован из Китая в Канаду, где сексуальных преступников подвергают химической кастрации для принудительного подавления их желаний.

В рамках медицинской процедуры обвиняемому вводят наркотики или гормоны, а также предоставляют консультации и проводят когнитивно-поведенческую терапию.

Обвинения в ненадлежащем поведении в адрес Криса Ву выдвинули как минимум 24 женщины. По их словам, рэпер приглашал их к себе домой, после чего угощал алкогольными напитками и принуждал к сексу. Среди пострадавших были девушки, являвшиеся несовершеннолетними в момент преступления.

Пекинский Верховный народный суд также признал артиста виновным в организации групповых изнасилований.

Крис Ву — бывший член популярной группы EXO-M. Также он являлся рекламным лицом Louis Vuitton, Bvlgari, Porsche и других компаний в Китае. После обвинений многие организации расторгли с ним контракты.

Ранее солиста группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании 17-летней фанатки с аутизмом.