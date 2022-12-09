Россия рекордно увеличила поставки урана и палладия в США

РБК: Россия нарастила поставки урана и палладия в США

США ввезли товаров из России на 732,4 миллиона долларов в октябре — в 2,2 раза больше, чем в сентябре. Это рекордный объем в денежном выражении за последние пять месяцев, пишет РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau).

На фоне санкций поставки из России в США практически ограничиваются только ядерным топливом, минеральными удобрениями и металлами платиновой группы. Так, Россия нарастила импорт обогащенного урана (фторида урана) до 184,7 миллиона долларов. Это максимум с ноября 2016 года.

Необработанного палладия Россия продала США на 189 миллионов долларов — максимум с февраля этого года. Также США ввезли из России платины на 34,7 миллиона долларов и родия на 29,6 миллиона долларов. Поставки российских минеральных удобрений оказались на 29 процентов больше, чем в октябре прошлого года. За десять месяцев американский импорт российских удобрений составил 1,36 миллиарда долларов — больше, чем за весь 2021 год.

Суммарно в денежном выражении весь импорт товаров из России в США достиг 732 миллионов долларов в октябре, в сентябре он составлял 332,1 миллиона. Экспорт же сократился до 80,1 миллиона по сравнению с 90,4 миллиона в сентябре.