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14:18, 9 декабря 2022Мир

Талибы нашли свое место на карте мира

Талибы создали свою карту мира, «присвоив» территории Ирана и стран Центральной Азии

Кадр: Reuters

Талибы («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) создали свою карту мира, «присвоив» территории других государств. Об этом сообщает Asia-Plus.

Администрация Кабула установила на одной из улиц столицы гигантский глобус. На нем территория Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) занимает большую площадь, чем в реальности.

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Так талибы нашли место для своей страны на землях Ирана и других государств Центральной Азии. Согласно новой карте мира, у страны появилась общая граница с Казахстаном. Представители «Талибана» назвали глобус одним из достижений муниципалитета Кабула.

По данным персидской службы «Би-би-си», создатель глобуса Исматулла Хабиби увеличил размер Афганистана «только для того, чтобы сделать страну на карте более заметной» и люди узнавали ее. Отмечается, что диаметр глобуса составляет 8 метров, а вес — две тонны. Шар вращается при помощи моторного механизма.

Ранее «Талибан» провел первую публичную казнь с момента прихода власти в Афганистане. Сообщается, что талибы приговорили афганца к смерти за убийство, кражу мотоцикла и мобильного телефона, совершенные им пять лет назад. Экзекуция проходила в присутствии высших должностных лиц «Талибана», специально приехавших из Кабула. Решение о ее проведении принял эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада.

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Виктория Кондратьева
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