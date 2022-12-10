Джонсон предсказал западным странам сложную зиму без российского газа

Экс-премьер Британии Джонсон признал, что зима для Запада будет сложной без газа из России

Зависящие от поставок российского газа страны ожидает сложная зима, но следующая будет еще сложнее. Такой прогноз озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

Предсказывая непростые времена, Джонсон высказал мнение, что трудную зиму получится пережить благодаря наполнению хранилищ газом. При этом он признал, что следующей зимой ожидается более сложная ситуация, потому что запасы сократятся и их будет труднее восполнять.

«Новые терминалы СПГ еще не будут работать. Некоторые европейские страны спешат построить больше возможностей для создания морской ветряной энергии, но они также еще не будут готовы. И определенно у нас не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения», — добавил он.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в эфире телеканала ERT заявил, что страна намерена помочь Европе стать независимой от российского природного газа.