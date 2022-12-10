Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:15, 10 декабря 2022Мир

Джонсон предсказал западным странам сложную зиму без российского газа

Экс-премьер Британии Джонсон признал, что зима для Запада будет сложной без газа из России

Фото: Toby Melville / Reuters

Зависящие от поставок российского газа страны ожидает сложная зима, но следующая будет еще сложнее. Такой прогноз озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

Предсказывая непростые времена, Джонсон высказал мнение, что трудную зиму получится пережить благодаря наполнению хранилищ газом. При этом он признал, что следующей зимой ожидается более сложная ситуация, потому что запасы сократятся и их будет труднее восполнять.

«Новые терминалы СПГ еще не будут работать. Некоторые европейские страны спешат построить больше возможностей для создания морской ветряной энергии, но они также еще не будут готовы. И определенно у нас не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения», — добавил он.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в эфире телеканала ERT заявил, что страна намерена помочь Европе стать независимой от российского природного газа.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стрелявшего в Дрездене мужчину задержали
В МИД объявили демарш Финляндии из-за надругательства над российским флагом
Влияние отношений Польши и ФРГ на раскол ЕС оценили
Известный музыкант поделился формулой своего счастья
Стало известно о гибели на Украине еще одного белорусского наемника
Медведев оценил снос памятников Пушкину и Суворову на Украине
Рассекречено дело Гагарина
Стало известно о возможном захвате заложников в торговом центре Дрездена
Месси оскорбил футболиста сборной Нидерландов во время послематчевого интервью
В Москве пятилетний ребенок упал с 11 этажа и выжил
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.