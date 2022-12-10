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01:32, 10 декабря 2022Мир

Греция пообещала помочь Европе стать независимой от российского газа

Премьер Греции Мицотакис пообещал помочь Европе стать независимой от российского газа
Кириакос Мицотакис

Кириакос Мицотакис. Фото: Costas Baltas / Reuters

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в эфире телеканала ERT заявил, что страна поможет Европе стать независимой от российского природного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чрезвычайно важно суметь прийти к соглашению на следующем совете министров одновременно по трем обсуждаемым вопросам: энергетической солидарности, упрощению процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и, самое главное, механизму ценовой коррекции — то, что мы называем потолком [цен]», — сказал он.

По словам премьера, Греция продвигается с очень высокой скоростью в новых исследованиях углеводородов к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса. Он пообещал, что страна продолжит обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней государств.

Ранее сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам ноября достиг 92,8 процента. Это почти на 11 процентных пунктов больше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

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Марина Совина
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