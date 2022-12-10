Аналитик дала прогноз рынку жилья в России в 2023 году

Аналитик Радченко спрогнозировала стагнацию на рынке недвижимости России в 2023 году

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко дала прогноз, каким будет рынок недвижимости в России в 2023 году. Ее слов приводит Ura.ru.

По мнению аналитика, окончание программы льготной ипотеки негативно повлияет на покупательский спрос. При таких обстоятельствах она спрогнозировала стагнацию на рынке жилья в стране.

«Застройщики будут вынуждены снижать цены, если захотят продать. Может те, у кого прочнее подушка безопасности, будут достраивать на кредитные средства банков», — отметила специалист.

Радченко добавила, что снижение активности на рынке жилья является ожидаемым. Она объяснила, что этот рынок цикличный, поэтому за подъемом следует спад.

«После любого ценового бума, а он у нас был, когда на 20 процентов повысились цены и это было неестественно, следует спад. Зарплаты на столько не выросли, поэтому нужно его охладить», — заключила Радченко.

Ранее стагнацию рынку недвижимости предрек президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. По его мнению, стоимость жилья в перспективе сохранит рост.