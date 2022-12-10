МИД назвал условие для возобновления прямых полетов в Грузию

МИД: Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией, но «нужные предпосылки»

Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией, однако для этого должны быть сформированы «нужные предпосылки». Такое условие назвал директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар в интервью агентству ТАСС.

«Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок — условия в Тбилиси хорошо известны — не исключаем принятия решений на этот счет», — заявил дипломат.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после начала антироссийских акций протеста в Тбилиси.

В июле 2021 года спецпредставитель премьер-министра страны Зураб Абашидзе заявил, что обе стороны вернулись к обсуждению вопроса о снятии запрета и намерены решить его как можно раньше.