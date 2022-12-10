На Украине рассказали о защите критических объектов мешками с песком

Вице-премьер Украины Кубраков: для защиты критических объектов используются мешки с песком

Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков сообщил CNN о значительном повреждении около половины энергетической инфраструктуры страны.

По словам Кубракова, для защиты критических объектов используются мешки с песком. Он сослался на заявление государственного поставщика электроэнергии «Укрэнерго», согласно которому ситуация остается сложной, но контролируемой. При этом компания признала, что все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены.

«В выходные дни значительных улучшений в восстановлении электроснабжения по всей стране не будет», — прокомментировали в «Укрэнерго».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать приоритеты подачи электроснабжения на инфраструктурные объекты и потребителям. Премьер подчеркнул, что необходимо определить первоочередные четыре группы, после подключения которых, электричество может поставляться и на остальные объекты.