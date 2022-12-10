Южноафриканский чиновник восхитился быстрым восстановлением Крымского моста

Глава администрации Дурбана восхитился быстрым восстановлением Крымского моста после атаки

Российским инженерам удалось поразительно быстро восстановить Крымский мост после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава администрации южноафриканского Дурбана Мусу Мбхеле. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что в ЮАР хотели бы научиться у российских специалистов таким же технологиям реконструкции, а также гражданского строительства.

Ранее сообщалось, что движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста восстановлено. Перезапуск транспорта на указанном участке провели 5 декабря.

8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП три человека погибли.