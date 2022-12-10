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07:07, 10 декабря 2022Мир

Южноафриканский чиновник восхитился быстрым восстановлением Крымского моста

Глава администрации Дурбана восхитился быстрым восстановлением Крымского моста после атаки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российским инженерам удалось поразительно быстро восстановить Крымский мост после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава администрации южноафриканского Дурбана Мусу Мбхеле. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что в ЮАР хотели бы научиться у российских специалистов таким же технологиям реконструкции, а также гражданского строительства.

Ранее сообщалось, что движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста восстановлено. Перезапуск транспорта на указанном участке провели 5 декабря.

8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП три человека погибли.

Марина Совина
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