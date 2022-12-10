В Молдавии объяснили хранение излишков газа на Украине

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объяснила, почему страна хранит газ на Украине

Молдавия хранит газ в хранилищах на Украине, так как в Румынии они переполнены. Так объяснила ситуацию с газом премьер-министр республики Наталья Гаврилица, ее цитирует РИА Новости.

«Молдавия является суверенным государством, и газ, который мы закупаем и за который платим, может храниться там, где мы решим. В нашей стране нет хранилищ природного газа», — сказала она.

Гаврилица не назвала объемы хранящегося на Украине топлива в связи с тем, что подобную информацию в стране засекретили.

Ранее председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернативных поставщиков российскому «Газпрому». В декабре республика увеличит закупки до 9,2 миллиона кубических метров, добавил он.