Решение США об обслуживании карт «Мир» в Казахстане оценили

Аналитик Самиев счел непонятным решение США разрешить обслуживание карт «Мир» в Казахстане

Неясно, по какой причине США разрешили проводить операции по банковским картам «Мир» именно Казахстану, заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром». Если допустить, что решение было мотивировано большим числом россиян, въехавших на территорию государства, такое же разрешение могут получить, к примеру, Грузия, Турция, Азербайджан, Узбекистан, Армения, отметил экономист в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что запрет на операции по картам "Мир" был достаточно неочевидным, он не входил ни в какой из санкционных пакетов. Другой вопрос, что отдельный рекомендации на этот счет давали регуляторы США и ЕС, — отметил Самиев. — Получается, что и разрешение, данное Казахстану, имеет неясную юридическую природу. Потому сложно сказать, будет ли аналогичное разрешение дано другим странам и могут ли его в какой-то момент отозвать».

Аналитик напомнил, что теперь по операциям, осуществляемых по карте «Мир» в Казахстане будет осуществляться мониторинг, но не ясным остается и то, какие претензии ввиду этого могут возникнуть, в чем могут состоять потенциальные нарушения. Ведь очевидно, по мнению Самиева, что данная опция не будет использоваться для проведения каких-то крупных транзакций или обхода санкций, востребована она кажется именно у физлиц.

Вряд ли регуляторы и структуры ЕС и США пошли на такой шаг, чтоб как-то упростить жизнь россиян, уехавших в эту страну. Это было бы странным обоснованием Павел Самиев аналитик

«Но непонятно, почему вообще было выдано разрешение, почему все так индивидуально. Если все же подобная логика окажется верной, то, возможно, разрешение на проведение операций по "Миру" могут получить и Грузия, Турция, Армения, Азербайджан, Узбекистан», — допустил Самиев.

Ранее стало известно, что американское Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило казахстанским банкам обслуживать карты «Мир», сообщило на своем сайте Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан.